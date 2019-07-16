Премьер-министр Грузии прокомментировал инцидент в Кешикчидаг

"Комиссия по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы восстановит свою деятельность в течение ближайших нескольких недель".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на проведенном брифинге до заседания правительства заявил премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр призвал каждого позволить комиссии и соответствующим структурам работать в спокойной обстановке: "Соответствующие структуры ежедневно связываются с официальными представителями Азербайджана. Два дня назад произошел нежелательный инцидент. Это очень чуткий вопрос для каждого из нас, и я прошу всех позволить комиссии и соответствующим структурам продолжить свою работу в нормальном режиме".

Отметим, что 14 июля в 14:50 на служебной территории погранзаставы "Кешикчигала" погранотряда "Шемкир" погранвойск Государственной погранслужбы (ГПС) граждане Грузии совершили инцидент против азербайджанского пограннаряда.

Были приняты соответствующие меры и инцидент удалось устранить в кратчайшие сроки. Личный состав ГПС принял соответствующие меры безопасности.

Была проведена встреча между пограничниками Азербайджана и Грузии, проведено совместное расследование и обсуждены меры для предотвращения в будущем подобных случаев.