Премьер-министр Грузии пригласил президента Азербайджана в Тбилиси

"Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые исторические проекты, имеющие важнейшее значение. Поэтому мы полностью привержены продолжению совместной реализации большего количества проектов, которые укрепят наши отношения и братство".
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Азербайджане, на приеме у президента Ильхама Алиева.
"Еще раз хочу выразить Вам благодарность за прием возглавляемой мною делегации здесь, в Баку. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас к нам в Тбилиси в удобное для Вас время. Большое спасибо", - сказал премьер-министр Грузии.