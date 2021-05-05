Премьер-министр Грузии пригласил президента Азербайджана в Тбилиси

Мы полностью привержены продолжению совместной реализации большего количества проектов

"Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые исторические проекты, имеющие важнейшее значение. Поэтому мы полностью привержены продолжению совместной реализации большего количества проектов, которые укрепят наши отношения и братство".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Азербайджане, на приеме у президента Ильхама Алиева.

"Еще раз хочу выразить Вам благодарность за прием возглавляемой мною делегации здесь, в Баку. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас к нам в Тбилиси в удобное для Вас время. Большое спасибо", - сказал премьер-министр Грузии.