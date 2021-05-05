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Премьер-министр Грузии пригласил президента Азербайджана в Тбилиси

Премьер-министр Грузии пригласил президента Азербайджана в Тбилиси Мы полностью привержены продолжению совместной реализации большего количества проектов
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 15:08
Премьер-министр Грузии пригласил президента Азербайджана в Тбилиси

"Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые исторические проекты, имеющие важнейшее значение. Поэтому мы полностью привержены продолжению совместной реализации большего количества проектов, которые укрепят наши отношения и братство".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Азербайджане, на приеме у президента Ильхама Алиева.

"Еще раз хочу выразить Вам благодарность за прием возглавляемой мною делегации здесь, в Баку. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас к нам в Тбилиси в удобное для Вас время. Большое спасибо", - сказал премьер-министр Грузии.

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Версия на английском языке Georgian PM invites President of Azerbaijan to Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini ölkəsinə səfərə dəvət edib

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