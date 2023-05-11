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Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 20:30
Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Позвольте передать самые сердечные поздравления по случаю 100-летнего юбилея уважаемого общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Гениальный Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем, посвятившим всю свою содержательную жизнь любимой стране и заложившим основу национальной государственности. Сегодня Азербайджан играет важную роль на международной арене и чтит память своего общенационального лидера.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть фундаментальную роль великого Гейдара Алиева в установлении стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном и отметить, что эти его заслуги будут жить вечно. Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.

По случаю этого знаменательного юбилея выражаю глубокое почтение памяти великого лидера Гейдара Алиева, передаю братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания и сердечные приветствия".

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Версия на английском языке Prime Minister of Georgia congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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