Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Позвольте передать самые сердечные поздравления по случаю 100-летнего юбилея уважаемого общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Гениальный Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем, посвятившим всю свою содержательную жизнь любимой стране и заложившим основу национальной государственности. Сегодня Азербайджан играет важную роль на международной арене и чтит память своего общенационального лидера.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть фундаментальную роль великого Гейдара Алиева в установлении стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном и отметить, что эти его заслуги будут жить вечно. Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.

По случаю этого знаменательного юбилея выражаю глубокое почтение памяти великого лидера Гейдара Алиева, передаю братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания и сердечные приветствия".