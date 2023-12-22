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Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 13:41
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Разрешите от всей души поздравить Вас с днем рождения. Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю счастья, успехов в деятельности и усилиях во имя благополучия, процветания и стабильности Вашей страны и дружественного азербайджанского народа.

Ваши личные усилия и участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой очень высоко ценятся.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов.

Ваше превосходительство, позвольте еще раз выразить Вам глубочайшее почтение и пожелать успехов в высшей государственной деятельности".

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Версия на английском языке Georgian PM congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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