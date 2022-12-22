Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения, пожелать Вам благополучия, крепкого здоровья и успехов. Ваши заслуги в развитии и процветании Азербайджанской Республики незаменимы.

В то же время велики Ваши личные усилия в укреплении стратегического партнерства между Грузией и Азербайджанской Республикой.

Принимая во внимание существующую между нашими странами дружбу и общие интересы, верю, что наши развивающиеся с каждым днем тесные отношения и стратегическое сотрудничество внесут свой вклад в установление мира, стабильности и благополучия в регионе.

Надеюсь, что совместными усилиями мы справимся с существующими вызовами и эффективно используем наши возможности во благо наших стран и региона.

Господин президент, пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам успехов в государственной деятельности во имя развития Азербайджанского государства и на благо Вашего народа".