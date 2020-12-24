Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше Превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей высшей государственной деятельности.

С удовлетворением хочу подчеркнуть стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, основанное на прочной истории и общих интересах.

Уверен, что дружеские связи между нашими странами еще больше укрепятся во всех сферах сотрудничества. Это будет способствовать установлению мира, укреплению стабильности в нашем регионе и благополучию наших народов.

Хотел бы еще раз выразить готовность Грузинского государства содействовать дальнейшему сотрудничеству между нашими странами и поднять отношения на более высокий уровень. Это также является моим личным пожеланием.

Господин президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубокое уважение и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения".