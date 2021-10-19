Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову поздравительное письмо по случаю 30-й годовщины восстановления независимости нашей страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову поздравительное письмо по случаю 30-й годовщины восстановления независимости нашей страны.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме И.Гарибашвили отметил, что Грузия придает большое значение сформировавшимся за века дружественным связям и стратегическому партнерству между двумя странами.

Было подчеркнуто, что Грузия готова углублять и развивать имеющиеся с Азербайджаном дружеские отношения и стратегическое партнерство высокого уровня ради благополучия обеих стран и региона.