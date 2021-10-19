О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову поздравительное письмо по случаю 30-й годовщины восстановления независимости нашей страны.
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 18:00
Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил премьер-министру Азербайджана Али Асадову поздравительное письмо по случаю 30-й годовщины восстановления независимости нашей страны.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В письме И.Гарибашвили отметил, что Грузия придает большое значение сформировавшимся за века дружественным связям и стратегическому партнерству между двумя странами.

Было подчеркнуто, что Грузия готова углублять и развивать имеющиеся с Азербайджаном дружеские отношения и стратегическое партнерство высокого уровня ради благополучия обеих стран и региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Əli Əsədovu təbrik edib

Самое важное

Посол: Восхищен дружбой, которую азербайджанский народ проявляет к Израилю
Посол: Восхищен дружбой, которую азербайджанский народ проявляет к Израилю
19 октября 2021 г. 14:05
Производство медицинских масок в Азербайджане выросло на 83% 
Производство медицинских масок в Азербайджане выросло на 83% 
19 октября 2021 г. 12:35
Эрдоган посетит Азербайджан 26 октября
Эрдоган посетит Азербайджан 26 октября
19 октября 2021 г. 12:33
Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
Советник Эрдогана: Шушинская декларация предотвратила внешние угрозы против Азербайджана и Турции
18 октября 2021 г. 18:05
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
18 октября 2021 г. 12:50
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
18 октября 2021 г. 00:00
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
17 октября 2021 г. 21:49
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
17 октября 2021 г. 21:03
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
17 октября 2021 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi