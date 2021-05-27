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Гарибашвили: Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном

Гарибашвили: Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 20:37
Гарибашвили: Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики, желаю Вам и братскому азербайджанскому народу мира, спокойствия и успехов.

Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджанской Республикой. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что нашими общими усилиями плодотворное сотрудничество и добрососедские связи между нашими странами успешно развиваются. Мы намерены укреплять наше нерушимое стратегическое партнерство и дружеские отношения, это внесет вклад в укрепление прогресса и благополучия наших стран.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: "Azərbaycan ilə strateji tərəfdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk"

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