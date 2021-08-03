Премьер-министр Грузии: Хотелось бы видеть больше азербайджанцев на высоких постах

"Сегодня многие наши граждане не могут говорить и писать по-грузински. Это, безусловно, проблема".

"Сегодня многие наши граждане не могут говорить и писать по-грузински. Это, безусловно, проблема".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал во время выступления на церемонии презентации 10-летнего плана деятельности Аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

По его словам, главная задача - добиться того, чтобы до 2030 года все граждане Грузии свободно говорили по-грузински: "Я вижу здесь членов парламента, являющихся этническими азербайджанцами. Они свободно говорят на грузинском языке. Я хочу видеть больше таких успешных молодых людей на высоких постах в министерствах и парламенте. Важным условием для этого является свободное владение грузинским языком".

И.Гарибашвили отметил, что с азербайджанцами и армянами неоднократно обсуждался вопрос изучения грузинского языка: "Каждый из них готов к конкретным шагам государства в этом направлении. Мы создали все инструменты для достижения этой цели. Доступность образования и качественных медицинских услуг для этнических меньшинств, их более активное участие в социально-экономических проектах и политической жизни страны станут надежной гарантией нашего будущего".