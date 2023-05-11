Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана

Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.

Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Гениальный Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем, посвятившим всю свою содержательную жизнь любимой стране и заложившим основу национальной государственности. Сегодня Азербайджан играет важную роль на международной арене и чтит память своего общенационального лидера.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть фундаментальную роль великого Гейдара Алиева в установлении стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном и отметить, что эти его заслуги будут жить вечно", - говорится в письме.