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Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана

Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 20:33
Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана
Ираклий Гарибашвили

Верю, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать стратегическое партнерство на благо наших народов и всего региона.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Гениальный Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем, посвятившим всю свою содержательную жизнь любимой стране и заложившим основу национальной государственности. Сегодня Азербайджан играет важную роль на международной арене и чтит память своего общенационального лидера.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу подчеркнуть фундаментальную роль великого Гейдара Алиева в установлении стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном и отметить, что эти его заслуги будут жить вечно", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstanla Azərbaycan arasında strateji münasibətlərin qurulmasında dahi Heydər Əliyevin fundamental rolu var"

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