Премьер-министр: Черногория поддерживает инициативы председательства Азербайджана в ДН

Черногория поддерживает инициативы председательства Азербайджана в Движении неприсоединения по развитию организации.
Как передает Report, об этом премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".
По его словам, Черногория готова работать совместно с ДН, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности.
"Наша страна всегда будет готова поддерживать мир, стабильность, безопасность и все другие подобные инициативы", - заявил Дритан Абазович.