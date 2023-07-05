Премьер-министр: Черногория поддерживает инициативы председательства Азербайджана в ДН

Черногория поддерживает инициативы председательства Азербайджана в Движении неприсоединения по развитию организации.

Черногория поддерживает инициативы председательства Азербайджана в Движении неприсоединения по развитию организации.

Как передает Report, об этом премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

По его словам, Черногория готова работать совместно с ДН, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности.

"Наша страна всегда будет готова поддерживать мир, стабильность, безопасность и все другие подобные инициативы", - заявил Дритан Абазович.