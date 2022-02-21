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Премьер-министр: Великобритания – устойчивый партнер Азербайджана

Премьер-министр: Великобритания – устойчивый партнер Азербайджана Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 15:12
Премьер-министр: Великобритания – устойчивый партнер Азербайджана

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"11 марта Великобритания и Азербайджанская Республика отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Пользуясь случаем, хочу еще раз отметить значение, которое Великобритания придает связям между нашими странами.

В течение 30 лет Великобритания и Азербайджанская Республика сообща развивали важное стратегическое партнерство. Я очень рад, что с первых же дней, когда Великобритания начала инвестировать в энергетический сектор Азербайджана, эти связи расширялись и процветали. Инвестиции и торговля продолжают расти, у нас тесные образовательные и культурные связи, мы достигли все более ценного сотрудничества по важным вопросам, включая климатические изменения и чистую энергию, региональную безопасность, поддержку женщин и девочек.

Великобритания – устойчивый и оказывающий поддержку партнер Азербайджана, так будет и впредь. С большой надеждой жду, что в будущем наше партнерство будет устойчиво развиваться".

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Версия на английском языке Boris Johnson: "The UK is, and will continue to be, a steadfast and supportive partner for Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Britaniya Azərbaycanın sarsılmaz və dəstək verən tərəfdaşıdır"

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