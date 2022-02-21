Премьер-министр: Великобритания – устойчивый партнер Азербайджана

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"11 марта Великобритания и Азербайджанская Республика отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Пользуясь случаем, хочу еще раз отметить значение, которое Великобритания придает связям между нашими странами.

В течение 30 лет Великобритания и Азербайджанская Республика сообща развивали важное стратегическое партнерство. Я очень рад, что с первых же дней, когда Великобритания начала инвестировать в энергетический сектор Азербайджана, эти связи расширялись и процветали. Инвестиции и торговля продолжают расти, у нас тесные образовательные и культурные связи, мы достигли все более ценного сотрудничества по важным вопросам, включая климатические изменения и чистую энергию, региональную безопасность, поддержку женщин и девочек.

Великобритания – устойчивый и оказывающий поддержку партнер Азербайджана, так будет и впредь. С большой надеждой жду, что в будущем наше партнерство будет устойчиво развиваться".