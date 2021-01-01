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Премьер-министр Болгарии пригласил Президента Азербайджана посетить его страну

Премьер-министр Болгарии пригласил Президента Азербайджана посетить его страну 1 января премьер-министр Болгарии Бойко Борисов позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
1 января 2021 г. 20:10
Премьер-министр Болгарии пригласил Президента Азербайджана посетить его страну
Бойко Борисов и Ильхам Алиев

1 января премьер-министр Болгарии Бойко Борисов позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, отметив доставку по проекту ТАР азербайджанского газа в Болгарию как важное событие, Бойко Борисов особо подчеркнул, что высоко оценивает это.

В свою очередь, Президент Азербайджана отметил значимость доставки азербайджанского газа по проекту ТАР в Болгарию с точки зрения как развития двусторонних связей, так и расширения международного сотрудничества. В то же время глава нашего государства оценил поставки азербайджанского газа в Европу как завершение Южного газового коридора и подтверждение успешного сотрудничества стран-участниц этого исторического проекта.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бойко Борисов также отметили, что поставки азербайджанского газа по проекту TAP в Болгарию и другие страны Европы внесут большой вклад в диверсификацию энергоснабжения Европы и обеспечение энергетической безопасности.

В ходе телефонного разговора был отмечен прогресс в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной сферах, выражена уверенность в том, что отношения дружбы и стратегического партнерства будут продолжаться и в дальнейшем.

Бойко Борисов пригласил Президента Азербайджана посетить его страну.

Президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бойко Борисов поздравили друг друга с Новым годом, пожелали крепкого здоровья и успехов в деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini ölkəsinə səfərə dəvət etdi

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