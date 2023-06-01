Премьер-министр Бельгии: Рады видеть Азербайджан на саммите

"Рады видеть Азербайджан за столом переговоров".

Рады видеть Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщает командированный в Молдову сотрудник Report, об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил журналистам.

Он отметил важность отношений с Азербайджаном, а также сотрудничество со страной в энергетическом секторе.

"Это очень важные отношения... Энергетика - одна из главных тем обсуждения сегодня. Мы рады видеть Азербайджан здесь, за столом переговоров, и иметь возможность обсудить это", - сказал он.

Отметим, что сегодня в местечке Бульбоака в 35 км от Кишинева в замке Мими состоится саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие главы более чем 40 государств, а также президент Европейского совета Шарль Мишель,

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Метсола и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.