Премьер-министр Беларуси посетил Пожарную часть Сабаильского района

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Пожарную часть Сабаильского района Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Пожарную часть Сабаильского района Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров проинформировал гостя об условиях работы, созданных для личного состава, и о выставке, посвященной творческому конкурсу "Чрезвычайные ситуации глазами детей".

Затем премьер-министру А. Турчину была представлена новая специальная техника.

Министр К. Гейдаров подчеркнул, что материально-техническая база МЧС постоянно обновляется благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева. На фоне тесных партнерских отношений между Азербайджаном и Беларусью К.Гейдаров также подробно рассказал о пожарной технике, совместно собранной на Гянджинском автомобильном заводе и переданной для нужд МЧС Азербайджана, привлеченного к обеспечению пожарной безопасности в рамках климатической конференции COP29 в ноябре прошлого года.