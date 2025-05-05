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Премьер-министр Беларуси отбыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси отбыл с визитом в Азербайджан Премьер-министр Беларуси отбыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 09:18
Премьер-министр Беларуси отбыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

Ожидается, что в ходе визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры с премьер-министром Али Асадовым один на один и в расширенном составе. 

Глава белорусского правительства также примет участие в белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов. 

Он также посетит ряд объектов в Баку, в том числе магазин белорусских продовольственных товаров торговой сети Belaruski, совместное сборочное производство лифтов на ООО Vertus Engineering Со. и подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, белорусский премьер возложит венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и к монументу Победы 8 ноября, а также цветы к могиле Зарифы Алиевой.

Совместно с Али Асадовым планируется осмотр разрушенных и восстанавливаемых объектов в городе Физули, а также посещение Агдамского промышленного парка, где в дар Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах передадут коммунальную машину МАЗ-5907С2-012. Главы правительств Беларуси и Азербайджана также планируют осмотреть территорию будущего агрогородка в районе села Гызыл Кенгерли.

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