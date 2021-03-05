Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования вице-президенту Турции

Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах

5 марта между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю в связи с гибелью турецких солдат в результате крушения военного вертолета Вооруженных сил Турции.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы выполнения Протокола и планов действий, подписанных по итогам прошедшего 19 февраля в Анкаре 9-го заседания азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.