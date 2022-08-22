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Премьер Азербайджана выразил соболезнования главе Кабмина Кыргызстана

Премьер Азербайджана выразил соболезнования главе Кабмина Кыргызстана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.
Внешняя политика
22 августа 2022 г. 15:47
Премьер Азербайджана выразил соболезнования главе Кабмина Кыргызстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.

Как передает Report, премьер-министр отметил, что был глубоко потрясен известием о гибели и ранении граждан Кыргызстана в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России.

В письме выражаются искренние соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана, а также семьям и близким погибших.

В результате ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области России погибли 16 человек, еще трое получили травмы, один пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

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Версия на английском языке Azerbaijan PM offers condolences to Kyrgyzstan’s Cabinet of Ministers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Baş naziri Qırğızıstan NK-nın sədrinə başsağlığı verib

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