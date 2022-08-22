Премьер Азербайджана выразил соболезнования главе Кабмина Кыргызстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.

Как передает Report, премьер-министр отметил, что был глубоко потрясен известием о гибели и ранении граждан Кыргызстана в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России.

В письме выражаются искренние соболезнования председателю Кабинета Министров Кыргызстана, а также семьям и близким погибших.

В результате ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области России погибли 16 человек, еще трое получили травмы, один пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.