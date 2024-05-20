Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента этой страны Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопрово

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента этой страны Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В письме А.Асадов выразил глубокие соболезнования первому вице-президенту Ирана, родным и близким погибших и отметил, что разделяет скорбь иранского народа.