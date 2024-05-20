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Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента этой страны Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопрово
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 13:54
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента этой страны Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В письме А.Асадов выразил глубокие соболезнования первому вице-президенту Ирана, родным и близким погибших и отметил, что разделяет скорбь иранского народа.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prime Minister expresses his condolences to First Vice President of Iran
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov İranın Birinci vitse-prezidentinə başsağlığı verib

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