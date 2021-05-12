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Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России

Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы
Внешняя политика
12 мая 2021 г. 11:31
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России
Али Асадов
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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

В письме выражаются искренние соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших, высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Mixail Mişustinə başsağlığı verib

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