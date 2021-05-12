Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.
Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.
В письме выражаются искренние соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших, высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.