Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России

Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе правительства России

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы

https://static.report.az/photo/23d58084-0fd2-3a10-897e-99353d599140.jfif https://static.report.az/photo/23d58084-0fd2-3a10-897e-99353d599140.jfif Али Асадов

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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров. Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы. В письме выражаются искренние соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших, высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Mixail Mişustinə başsağlığı verib