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Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Грузии

Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Грузии 15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 17:22
Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Грузии

15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются в различных сферах, в том числе политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной.

Отмечена важная роль парламентов в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией, выражено удовлетворение тесными контактами групп дружбы в законодательных органах обеих стран.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Премьер-министр Азербайджана оставил запись в книге почетных гостей парламента Грузии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM meets Speaker of Georgian Parliament in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Baş naziri Tbilisidə Gürcüstan parlamentinin sədri ilə görüşüb

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