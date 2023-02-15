Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом ОАЭ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Дубай встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Дубай встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр передал вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поблагодарив за приветствия, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум просил передать и его приветствия президенту Азербайджана.

На встрече была подчеркнута роль состоявшегося 15-16 января текущего года делового визита президента Ильхама Алиева в ОАЭ с точки зрения развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи было отмечено значение проходящего в Дубае Всемирного правительственного саммита и выражено удовлетворение тем, что Азербайджан представлен на мероприятии на высоком уровне. В то же время стороны констатировали развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.