Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Тимор-Лесте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.
Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече была отмечена значимость Х Глобального Бакинского форума, который состоится в столице Азербайджана.
Была выражена уверенность, что первый визит президента Тимор-Лесте в Азербайджан положительно отразится на отношениях между двумя странами.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двухстороннего сотрудничества в различных сферах.