О нас

Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Тимор-Лесте

Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Тимор-Лесте Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 14:11
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Тимор-Лесте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече была отмечена значимость Х Глобального Бакинского форума, который состоится в столице Азербайджана.

Была выражена уверенность, что первый визит президента Тимор-Лесте в Азербайджан положительно отразится на отношениях между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двухстороннего сотрудничества в различных сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with President of Timor-Leste
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi