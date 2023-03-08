Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Тимор-Лесте

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече была отмечена значимость Х Глобального Бакинского форума, который состоится в столице Азербайджана.

Была выражена уверенность, что первый визит президента Тимор-Лесте в Азербайджан положительно отразится на отношениях между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двухстороннего сотрудничества в различных сферах.