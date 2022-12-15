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Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Грузии в Тбилиси

Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Грузии в Тбилиси 15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 15:40
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Грузии в Тбилиси

15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

А.Асадов передал президенту Грузии приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня. Было подчеркнуто успешное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Была отмечена значимость визита президента Азербайджана в Грузию в октябре текущего года, констатирована важность реализуемых Азербайджаном и Грузией совместных транспортных и энергетических проектов, а также подчеркнута значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией, которое прошло в городе Тбилиси.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM meets with President of Georgia in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Baş naziri Tbilisidə Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüb

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