Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Грузии в Тбилиси

15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

15 декабря находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

А.Асадов передал президенту Грузии приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня. Было подчеркнуто успешное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Была отмечена значимость визита президента Азербайджана в Грузию в октябре текущего года, констатирована важность реализуемых Азербайджаном и Грузией совместных транспортных и энергетических проектов, а также подчеркнута значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией, которое прошло в городе Тбилиси.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.