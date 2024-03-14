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Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании

Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 14 марта с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:38
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 14 марта с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было подчеркнуто значение XI Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие президента Албании в мероприятии.

Выражено удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Албания эффективно сотрудничают в рамках международных организаций. Решения об открытии посольств Азербайджана в Албании и Албании в Азербайджане расценены как проявление высокого уровня двусторонних связей.

На встрече была выражена надежда, что межправительственное Соглашение об экономическом сотрудничестве, подписанное в начале этого месяца в рамках визита премьер-министра Албании в Азербайджан, придаст импульс развитию связей в торгово-экономической сфере и в области поощрения инвестиций. Особо подчеркнуты положительные результаты сотрудничества в энергетической сфере и важность проекта Трансадриатического газопровода (TAP) в этом контексте, высоко оценена роль Албании как транзитной страны в поставках азербайджанского газа в Европу.

Отмечена необходимость развития сотрудничества в сфере туризма.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с расширением связей между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Albaniya Prezidenti ilə görüşüb

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