Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании

13 марта премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

13 марта премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи была отмечена значимость X Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие президента Албании в специальной сессии, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Была отмечена историческая значимость государственного визита в Албанию президента Ильхама Алиева в ноябре прошлого года с точки зрения развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-албанского сотрудничества во многих сферах, обсуждены перспективы развития отношений в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и др. сферах.