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Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем палаты представителей парламента Иордании

Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем палаты представителей парламента Иордании 15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем палаты представителей парламента Иордании Ахмедом Аль-Сафади.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 17:47
Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем палаты представителей парламента Иордании

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем палаты представителей парламента Иордании Ахмедом Аль-Сафади.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была подчеркнута важность прошедшего в Баку специального заседания Милли Меджлиса, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, выражено удовлетворение участием Иордании в мероприятии на высоком уровне.

Было отмечено, что азербайджано-иорданское сотрудничество успешно развивается во многих сферах, дана высокая оценка положительной динамике межпарламентских связей.

В то же время были обсуждены перспективы отношений между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri İordaniya parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

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