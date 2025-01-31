Премьер-министр Азербайджана встретился с федеральным министром Пакистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 января провел встречу с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.
Об этом сообщили Report в Кабинете министров.
В ходе беседы была выражена удовлетворенность динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах.
Отмечено, что благодаря государственному визиту Президента Азербайджана в Пакистан в прошлом году двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.
Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между двумя странами в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.