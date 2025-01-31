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Премьер-министр Азербайджана встретился с федеральным министром Пакистана

Премьер-министр Азербайджана встретился с федеральным министром Пакистана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 января провел встречу с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 21:05
Премьер-министр Азербайджана встретился с федеральным министром Пакистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 января провел встречу с федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах.

Отмечено, что благодаря государственному визиту Президента Азербайджана в Пакистан в прошлом году двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.

Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между двумя странами в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan's PM discusses strategic partnership issues with Pakistani minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov pakistanlı nazirlə strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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