Премьер-министр Азербайджана поздравил председателя правительства России

3 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.

3 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в письме отмечается вклад М.Мишустина в развитие традиционных отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Выражается уверенность в том, что совместные усилия будут и впредь способствовать дальнейшему наращиванию азербайджано-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, эффективной реализации взаимовыгодных инициатив в различных областях.

Также была выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы.