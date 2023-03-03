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Премьер-министр Азербайджана поздравил председателя правительства России

Премьер-министр Азербайджана поздравил председателя правительства России 3 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 11:11
Премьер-министр Азербайджана поздравил председателя правительства России

3 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в письме отмечается вклад М.Мишустина в развитие традиционных отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Выражается уверенность в том, что совместные усилия будут и впредь способствовать дальнейшему наращиванию азербайджано-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, эффективной реализации взаимовыгодных инициатив в различных областях.

Также была выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Rusiyanın Baş nazirinə məktub göndərib

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