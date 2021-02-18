Премьер-министр Азербайджана находится с визитом в Турции

А.Асадов встретится с Ф.Октаем, затем с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым находится с визитом в Турции.

Как передает Report, визит осуществляется по приглашению вице-президента Турции Фуата Октая. Это первый официальный визит главы правительства Азербайджана в зарубежную страну.

А.Асадов встретится с Ф.Октаем, затем с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Ф.Октай и А.Асадов примут участие в 9-м заседании турецко-азербайджанской комиссии экономического сотрудничества. Они также примкнут к общему заседанию турецко-азербайджанского делового форума, организуемого по инициативе Организации внешнеэкономических связей и в котором примут участие 150 представителей частного сектора.

В рамках форума между двумя странами будет подписан ряд документов. По предварительным данным, ожидается, что стоимость торговых соглашений в государственном и частном секторах превысит 100 млн долларов США.