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Премьер: В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам

Премьер: В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам Азербайджан выполняет все взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления от ноября 2020 года.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 13:55
Премьер: В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам

Азербайджан выполняет все взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления от ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане.

Премьер-министр отметил, что один из пунктов заявления от 9/10 ноября 2020 года подразумевает разблокирование транспортных коммуникаций. "Согласно этому заявлению, Азербайджан взял на себя обязательства о том, что Лачынская дорога будет функционировать, и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы выполняем все свои обязательства. Лачынская дорога сегодня работает, коридор работает. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении велись какие-либо действия. Вице-премьер Армении также является сопредседателем трехсторонней группы по транспортному разблокированию. Там, небольшой участок 40-44 км. Армения на протяжении года и девяти месяцев не предприняла ни одного реального действия – ни по железной дороге, ни по автомобильной", - добавил А.Асадов.

Премьер-министр также ответил на грубые и необоснованные обвинения армянской стороны в военных преступлениях Азербайджана: "Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью, всесторонне расследует подлинность видеозаписи, а также места, где были сняты эти кадры на видео, личности военнослужащих, изображенных на этих видеозаписях, а также все другие детали, важные для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и претензии в связи с военными преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными органами", - добавил он.

Премьер-министр Азербайджана также обратил внимание участников заседания на преступления Армении в ходе первой Карабахской войны, когда армянские военнослужащие учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными жителями: "26 февраля 1992 года в Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей. До сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев. После деоккупации мы обнаруживаем места массовых захоронений и военнослужащих, и мирного населения".

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Версия на английском языке PM: Unlike Armenia, Azerbaijan takes its int’l commitments seriously
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi yanaşır”

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