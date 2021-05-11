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Премьер-министр Азербайджана может совершить визит в Россию

Премьер-министр Азербайджана может совершить визит в Россию «Мы всегда помним о вкладе Гейдара Алиевича в решение этих проблем и в целом в создание индустриальной базы Советского Союза. Что касается сегодняшнего дня, помимо регулярных контактов на уровне президентов, работают главы правительств».
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 01:58
Премьер-министр Азербайджана может совершить визит в Россию
Али Асадов

«Мы всегда помним о вкладе Гейдара Алиевича в решение этих проблем и в целом в создание индустриальной базы Советского Союза. Что касается сегодняшнего дня, помимо регулярных контактов на уровне президентов, работают главы правительств».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время приема у президента Ильхама Алиева.

«Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в Российскую Федерацию. Работает межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами, которые нашли общий язык очень быстро и, по моим оценкам, очень эффективно согласовывают дальнейшие шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал во время коронавирусной инфекции. Но это практически 3 миллиарда долларов, это очень такой солидный результат», - заявил С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri Rusiyaya səfər edə bilər

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