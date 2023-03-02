Премьер Алжира: Благодаря председательству Азербайджана ДН стало играть более активную роль в межотношениях

Благодаря председательству Азербайджана Движение неприсоединения стало играть более активную роль в международных отношениях.

Благодаря председательству Азербайджана Движение неприсоединения стало играть более активную роль в международных отношениях.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Алжирской Народной Демократической Республики Айман Бенабдеррахман на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив президента Ильхама Алиева за прекрасную организацию этого мероприятия и успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, премьер-министр выразил заинтересованность Алжира во всестороннем развитии взаимоотношений с Азербайджаном. Подчеркнув, что в настоящее время развиваются связи в области межпарламентского сотрудничества и юстиции, гость отметил, что запущен механизм политического диалога на уровне министерств иностранных дел, и в ближайшее время будут проведены политические консультации.