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Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Албании

Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Албании Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Албании во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 16:08
Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Албании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Албании во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах, а также обсуждены вопросы, связанные с перспективами расширения сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортной, культурной, туристической и других сферах.

Было подчеркнуто значение первого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Албании, прошедшего в Баку.

Во встрече также принял участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Albaniya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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