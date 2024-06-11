Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Албании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Албании во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Албании во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах, а также обсуждены вопросы, связанные с перспективами расширения сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортной, культурной, туристической и других сферах.

Было подчеркнуто значение первого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Албании, прошедшего в Баку.

Во встрече также принял участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.