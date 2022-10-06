Премьер-министр Али Асадов встретился с российским коллегой

6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Об этом Report сообщили в Кабмине Азербайджана.



На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных связей в различных областях. Была отмечена важность 2-го Каспийского экономического форума, который проходит в Москве. Также был рассмотрен ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.