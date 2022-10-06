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Премьер-министр Али Асадов встретился с российским коллегой

Премьер-министр Али Асадов встретился с российским коллегой 6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 15:58
Премьер-министр Али Асадов встретился с российским коллегой

6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Об этом Report сообщили в Кабмине Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных связей в различных областях. Была отмечена важность 2-го Каспийского экономического форума, который проходит в Москве. Также был рассмотрен ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

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Версия на английском языке ФотоAli Asadov meets with Russian counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov rusiyalı həmkarı ilə görüşüb

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