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Премьер-министр встретился с президентом Всемирной федерации по мини-футболу

Премьер-министр встретился с президентом Всемирной федерации по мини-футболу 6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Всемирной федерации по мини-футболу Филипом Джудой.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 17:50
Премьер-министр встретился с президентом Всемирной федерации по мини-футболу

6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Всемирной федерации по мини-футболу Филипом Джудой.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было высоко оценено участие Ф.Джуды в прошедшем в Баку международном турнире по мини-футболу, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив реализуемые в нашей стране последовательные меры в целях развития спорта, было доведено до внимания, что Азербайджан уже признан в мире спортивной страной, и его достижения в этой области высоко оцениваются международным спортивным сообществом.

Вместе с тем были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджанской федерацией по мини-футболу и Всемирной федерацией по мини-футболу.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Dünya Minifutbol Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

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