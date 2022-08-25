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Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым 25 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику, где он принимает участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, встретился в городе Чолпон-Ата с Президенто
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 16:28
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

25 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику, где он принимает участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, встретился в городе Чолпон-Ата с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет Министров.

Президент Кыргызстана С.Жапаров поприветствовал А.Асадова и других участников заседания, в том числе членов Евразийского межправительственного совета, а также глав правительств, принимающих участие в качестве наблюдателей и гостей.

А.Асадов передал Президенту Кыргызстана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки дня азербайджано-кыргызского стратегического партнерства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM meets with Kyrgyz President 
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Qırğızıstan Prezidenti ilə görüşüb

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