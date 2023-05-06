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Премьер-министр Али Асадов встретился с президентами Международной федерации каноэ и Европейской ассоциации каноэ

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентами Международной федерации каноэ и Европейской ассоциации каноэ 6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимися в стране президентом Международной федерации каноэ Томасом Конечко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграной.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 18:55
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентами Международной федерации каноэ и Европейской ассоциации каноэ

6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимися в стране президентом Международной федерации каноэ Томасом Конечко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграной.

Как сообщает Report, на встрече была дана высокая оценка участию Томаса Конечко и Жана Зунграна в проводимой в Азербайджане международной регате по гребле "Кубок Президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Стороны с удовлетворением отметили, что церемония открытия турнира уже в третий раз состоялась в освобожденном от оккупации регионе Азербайджана – Суговушане, подчеркивалось, что из года в год растет число стран, принимающих участие в соревнованиях.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном, Международной федерацией каноэ и Европейской ассоциацией каноэ.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının və Avropa Kanoe Assosiasiyasının prezidentləri ilə görüşüb 

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