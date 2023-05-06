Премьер-министр Али Асадов встретился с президентами Международной федерации каноэ и Европейской ассоциации каноэ

6 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимися в стране президентом Международной федерации каноэ Томасом Конечко и президентом Европейской ассоциации каноэ Жаном Зунграной.
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Стороны с удовлетворением отметили, что церемония открытия турнира уже в третий раз состоялась в освобожденном от оккупации регионе Азербайджана – Суговушане, подчеркивалось, что из года в год растет число стран, принимающих участие в соревнованиях.
На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном, Международной федерацией каноэ и Европейской ассоциацией каноэ.