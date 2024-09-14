Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного суда Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В ходе встречи сторонами выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что благодаря руководству и совместным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана межгосударственные отношения достигли самого высокого уровня стратегического партнерства и союзничества.

Асадов и Керкез высоко оценили уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере", - подчеркивается в информации.

Во встрече принял участие председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.