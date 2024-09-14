О нас

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного суда Турции

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного суда Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом.
Внешняя политика
14 сентября 2024 г. 14:48
Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного суда Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В ходе встречи сторонами выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что благодаря руководству и совместным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана межгосударственные отношения достигли самого высокого уровня стратегического партнерства и союзничества.

Асадов и Керкез высоко оценили уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере", - подчеркивается в информации.

Во встрече принял участие председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov Türkiyənin Ali Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Пресечена армянская провокация на кинофестивале в Марокко
ФотоПресечена армянская провокация на кинофестивале в Марокко
14 сентября 2024 г. 14:34
Минфины России и Азербайджана определили перспективные направления для сотрудничества
ФотоМинфины России и Азербайджана определили перспективные направления для сотрудничества
13 сентября 2024 г. 21:06
Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
ФотоДжейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
13 сентября 2024 г. 20:04
В городе Хива в Узбекистане прошли Дни города Шуша
ФотоВ городе Хива в Узбекистане прошли "Дни города Шуша"
13 сентября 2024 г. 18:35
Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора Vista Equity Partners
Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора Vista Equity Partners
13 сентября 2024 г. 15:40
Президент Азербайджана принял президента компании Gulfstream Aerospace
Президент Азербайджана принял президента компании Gulfstream Aerospace
13 сентября 2024 г. 15:31
Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России
ФотоШахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России
13 сентября 2024 г. 13:11
Посол Азербайджана обсудил с кенийским министром сотрудничество в сфере инноваций и зеленой энергетики
Посол Азербайджана обсудил с кенийским министром сотрудничество в сфере инноваций и зеленой энергетики
13 сентября 2024 г. 06:22
Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха
Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха
12 сентября 2024 г. 21:40
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара
ФотоГлава МИД Азербайджана принял нового посла Катара
12 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi