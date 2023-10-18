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Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного Суда Турции

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного Суда Турции 18 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного Суда Турции Мехметом Акарджа.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 18:53
Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Верховного Суда Турции

18 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного Суда Турции Мехметом Акарджа.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Кабмина.

В ходе встречи с удовлетворением было отмечено, что братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Премьер-министр отметил, что нынешний год особенно знаменателен для обеих стран 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и образования Турецкой Республики.

Было отмечено, что на современном этапе азербайджано-турецкие отношения, всесторонне развиваясь под руководством лидеров обеих стран – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, достигли вершины стратегического партнерства и союзничества.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, энергетики, транспорта и транзита и многих других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov Türkiyənin Ali Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

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