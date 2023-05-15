Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем парламента Грузии

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили, находящимся с визитом в нашей стране.

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было высоко оценено участие Ш.Папуашвили в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выражена удовлетворенность расширением сотрудничества, основанного на взаимном доверии, и укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Была оценена роль парламентов во всестороннем развитии отношений между двумя странами.

В то же время были обсуждены перспективы расширения отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.