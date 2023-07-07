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Премьер-министр Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Таджикистана

Премьер-министр Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Таджикистана 7 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Таджикистана Завки Завкизода.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 16:34
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Таджикистана

7 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Таджикистана Завки Завкизода.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в апреле текущего года.

Рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Отмечена значимость проведения в Баку шестого заседания совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Tacikistanın ticarət və iqtisadi inkişaf naziri ilə görüşüb

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