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Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ 20 мая состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференции. Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в заседании.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 15:26
Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

20 мая состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференции. Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в заседании.

На заседании состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Выступая на заседании, А.Асадов выразил уверенность в том, что сложившиеся за долгие годы тесные контакты на различных уровнях, а также положительный опыт совместной работы будут и в дальнейшем способствовать эффективному сотрудничеству в рамках СНГ.

Отметив, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире позволяет прогнозировать скорое начало постпандемического периода, премьер-министр оценил ситуацию с COVID-19 в Азербайджане как позитивную. Подчеркнув ключевую роль процесса вакцинации в преодолении пандемии, А.Асадов отметил, что Азербайджан был одной из первых стран, приступивших к вакцинации с начала 2021 года.

Было отмечено, что в стране наблюдаются явные признаки экономического оживления, начала восстанавливаться экономика. Рост экономики в первом квартале текущего года составил 6,8%.

А.Асадов также привлек внимание членов Совета к постконфликтной ситуации в регионе. Отметив, что конфликт остался в прошлом, премьер-министр еще раз выразил приверженность Азербайджана миру, стабильности и прогнозируемости. "Наша политика весьма открыта и ясна. Мы открыты к конструктивному диалогу, совместной работе с целью превращения Южного Кавказа в регион мира, сотрудничества и взаимодействия", - сказал А.Асадов.

Указав на то, что Армения приняла пять основных принципов, выдвинутых азербайджанской стороной в связи с мирным соглашением, премьер-министр сказал: "Эти пять принципов являются основными принципами международного права, соответствуют Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту".

Было отмечено, что проявляя максимальный конструктивизм и добрую волю Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, подписанию мирного соглашения и делимитации границ. До внимания членов Совета было доведено, что Азербайджан уже определил состав своей делегации по разработке мирного договора и национальной комиссии по делимитации и демаркации границ с Арменией.

Вместе с тем А.Асадов отметил, что Азербайджан ожидает полного выполнения Арменией обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Была выражена озабоченность Азербайджанской стороны тем, что пункт 4 Трехстороннего Заявления от 9/10 ноября 2020 года, предусматривающий вывод за пределы территории Азербайджанской Республики армянских вооруженных формирований, пока остается невыполненным.

Также было отмечено, что несмотря на продолжающиеся встречи в рамках трехсторонней рабочей группы, не наблюдается прогресс по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в соответствии с пунктом 9 Трехстороннего Заявления.

А.Асадов добавил, что официальный Баку ожидает серьезного прогресса по обоим вопросам в ближайшее время и считает необходимым принять необходимые действия в этом направлении.

Было подчеркнуто, что открытие транспортных коммуникаций, создание разветвленной сети транспортных артерий, в том числе Зангезурского коридора отвечает интересам народов всех стран региона.

Члены Совета глав правительств СНГ были также проинформированы о широкомасштабных работах по восстановлению освобождённых от оккупации земель, в том числе прокладке автомобильных и железных дорог, строительстве международных аэропортов, обеспечении этих территорий электроэнергией.

А.Асадов еще раз заверил участников заседания в том, что Азербайджан будет и в дальнейшем способствовать укреплению мира и процветанию в регионе.

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