Премьер-министр Али Асадов принял участие в международном инвестиционном форуме “Душанбе-2023”

В столице Таджикистана Душанбе состоялся Международный инвестиционный форум “Душанбе-2023”.

В столице Таджикистана Душанбе состоялся Международный инвестиционный форум “Душанбе-2023”.

Как сообщает Report, в работе форума принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

На открытии мероприятия было опубликовано видеообращение президента Таджикистана Эмомали Рахмона к участникам форума.

Выступивший на мероприятии А.Асадов отметил, что форум является эффективной международной платформой с точки зрения укрепления взаимодействия в инвестиционной и деловой сферах, а также ознакомления с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями Таджикистана.

А.Асадов проинформировал участников форума об экономическом развитии Азербайджана и благоприятном инвестиционном климате в стране.