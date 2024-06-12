Премьер-министр Али Асадов поздравил российского коллегу

Премьер-министр Али Асадов поздравил председателя Правительства России Михаила Мишустина с Днем России

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное послание председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника - Дня России.

Как сообщает Report, в письме отмечено, что многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимопонимания, глубокие культурные и гуманитарные традиции, связывающие народы двух стран, являются незыблемым фундаментом поступательного развития азербайджано-российского взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Подчеркнуто, что особое удовлетворение вызывает конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество двух стран по самому широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной и многих других сферах.

А.Асадов выразил убежденность в том, многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией будет и впредь поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран.