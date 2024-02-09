Премьер-министр Албании поздравил Ильхама Алиева

Премьер-министр Албании Эди Рама поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Премьер-министр Албании Эди Рама поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети "X".

“Сердечно поздравляю моего дорогого друга Ильхама Алиева с очередным подтверждением того, что он является бесспорным лидером дружественного Азербайджана, прекрасной страны с трудолюбивыми жителями. Под его руководством Азербайджан достигает впечатляющих успехов! Я с нетерпением жду возможности принять участие в открытии посольства Албании в Баку в ближайшее время", - говорится в публикации.