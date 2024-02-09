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Премьер-министр Албании поздравил Ильхама Алиева

Премьер-министр Албании поздравил Ильхама Алиева Премьер-министр Албании Эди Рама поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 09:53
Премьер-министр Албании поздравил Ильхама Алиева

Премьер-министр Албании Эди Рама поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в соцсети "X".

“Сердечно поздравляю моего дорогого друга Ильхама Алиева с очередным подтверждением того, что он является бесспорным лидером дружественного Азербайджана, прекрасной страны с трудолюбивыми жителями. Под его руководством Азербайджан достигает впечатляющих успехов! Я с нетерпением жду возможности принять участие в открытии посольства Албании в Баку в ближайшее время", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Prime Minister of Albania congratulates Ilham Aliyev on his victory in elections
Версия на азербайджанском языке Albaniyanın Baş naziri İlham Əliyevi seçkilərdə qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib

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