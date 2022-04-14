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Премьер-министр Албании посетил Аллею шехидов

Премьер-министр Албании посетил Аллею шехидов Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Албании Эди Рама 14 апреля посетил Аллею шехидов.
Внешняя политика
14 апреля 2022 г. 19:43
Премьер-министр Албании посетил Аллею шехидов

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Албании Эди Рама 14 апреля посетил Аллею шехидов.

Как сообщает Report, премьер-министр почтил память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложил цветы к их могилам и венки к памятнику “Вечный огонь”.

Премьер-министр Албании Эди Рама, наблюдавший за панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Аллеи Шехидов и проделанной в нашем городе работе по благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке Albaniyanın Baş naziri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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