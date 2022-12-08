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Премьер-министр Албании: Открытие посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос

Премьер-министр Албании: Открытие посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос Открытие сейчас посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 14:15
Премьер-министр Албании: Открытие посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос

Открытие сейчас посольства Азербайджана в Албании - очень важный вопрос.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама в ходе встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 декабря.

"Это честь для меня. Я также хочу выразить свою благодарность. Позвольте сказать, что мое впечатление о ходе процессов потрясающее. Открытие сейчас посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос. Что касается остальных вопросов, то, как Вы сказали, мы должны продолжить работу. Благодарю", - сказал он.

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Версия на английском языке PM Edi Rama: Opening of embassy of Azerbaijan in Albania is very important
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Edi Rama: "Azərbaycanın Albaniyada səfirliyinin açılması çox vacib məsələdir"

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