Премьер-министр Албании: Открытие посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос

Открытие сейчас посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос.

Открытие сейчас посольства Азербайджана в Албании - очень важный вопрос.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама в ходе встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 декабря.

"Это честь для меня. Я также хочу выразить свою благодарность. Позвольте сказать, что мое впечатление о ходе процессов потрясающее. Открытие сейчас посольства Азербайджана в нашей стране - очень важный вопрос. Что касается остальных вопросов, то, как Вы сказали, мы должны продолжить работу. Благодарю", - сказал он.