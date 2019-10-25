Премьер Малайзии: Международное право подвергается эрозии

Мелкие конфликты и войны наносят больший урон и уносят больше жизней, чем одна большая глобальная война.

Как передает Report, об этом заявил премьер Малайзии Махатхир Мохамад на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку.

"Бандунгские принципы были разработаны около 60 лет назад, много чего изменилось с того времени. Они и сегодня сохранили свою актуальность. С моей точки зрения, мы должны помнить мудрость отцов-основателей сколь важно было создание союза независимых государств не присоединяться ни к одному блоку на фоне Холодной войны", - заявил М.Мохамад.

По его словам, мир сегодня может столкнуться с большой глобальной войной.

"Но мелкие конфликты и войны могут нанести урон и унести больше жизней, чем одна большая война. И современное оружие может сыграть свою роль в данном вопросе", - добавил он.

Премьер Малайзии указал, что сегодня международное право подвергается эрозии, потому что некоторые страны, используя ложные поводы, разрушают ее до основания.

"Вместо сожаления и предпринятия усилий для восстановления страны нация была разграблена и разделена между интервентами. Мир живет в страхе, любая страна может подвергнуться в любой момент агрессии и сравняться с землей. Этот страх сохраняется на протяжении долгого времени. Односторонняя воинственность все еще доминирует в мире. Так называемая "демократия" привела страны к полному разрушению", - отметил премьер.

По его словам, сегодня любая точка может стать объектом террористической атаки и государства также несут ответственность за повышение террористической угрозы.

"Терроризм не может быть остановлен силовым путем, его можно победить путем разума. Человек в здравом уме не может быть террористом. Люди прибегают к террору, потому что у них отсутствуют иные средства для выражения требований", - добавил М.Мохамад.

Он указал, что пока не будут найдены причины терроризма и не будут решены социальные проблемы, терроризм будет продолжаться и расширяться, затрагивая страны Движения.