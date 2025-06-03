Премьер Кении: Визит Джейхуна Байрамова свидетельствует о приверженности углублению давней дружбы

Премьер Кении: Визит Джейхуна Байрамова свидетельствует о приверженности углублению давней дружбы

Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Кению свидетельствует о приверженности двух стран углублению давних дружественных связей.

Как передает Report со ссылкой на кенийские СМИ, об этом заявил премьер и глава МИД страны Мусалией Мудавади по итогам переговоров с министром Байрамовым в Найроби.

По его словам, стороны провели продуктивные переговоры, нацеленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между Кенией и Азербайджаном.

"Мы затронули важные вопросы повестки, представляющие взаимный интерес, в том числе сельское хозяйство, проблемы экологии, сотрудничество в сфере обороны, глобальное управление и стремление к миру и безопасности. Этот визит знаменует приверженность углублению давней дружбы между нашими странами", - сказал он.